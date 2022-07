Alexander Bah fala em "bom começo" e aponta a mira aos jogos a doer

JN Hoje às 18:54 Facebook

Reforço para a próxima temporada, o lateral direito Alexander ​​​​​​​Bah ficou feliz pelo golo apontado no jogo-treino com o Reading (2-0), disputado sábado, mas não se sente em vantagem na corrida por um lugar no onze encarnado.

Em declarações à BTV, Alexander Bah confessa que "foi bom marcar" no encontro diante do Reading, incluído no estágio que o Benfica está a realizar em Inglaterra, mas colocou algum gelo quando questionado sobre o que poderá vir a ser a nova época.

"Foi um bom começo. Já o seria se não tivesse marcado o golo, porque tivemos bons treinos. Se ganhei um lugar no onze? Não, não. É uma pré-época e uma época longas, há também outros jogadores espetaculares. Vamos ver", disse o internacional dinamarquês, contratado ao Slavia de Praga.

Definindo-se como "um jogador poderoso, que gosta de estar nas duas grande áreas, com velocidade e que gosta de se envolver nos golos e nas assistências, assim como ajudar a não sofrer golos", Bah aponta baterias às eliminatórias de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, que estão a menos de um mês de distância.

"Estamos ansiosos para jogar a qualificação para a Liga dos Campeões e que a Liga comece. Até agora tem sido muito bom, vamos estar preparados", garantiu Alexander Bah.