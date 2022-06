Alexander Bah já está em Lisboa para reforçar o Benfica

Lateral direito chega proveniente do Slávia de Praga e deverá assinar por cinco anos com as águias.

Depois de Petar Musa e Ristic, chega a terceira contratação do Benfica. Alexander Bah chegou esta noite a Lisboa para se tornar reforço dos encarnados, tendo aterrado por volta das 21 horas. O lateral direito de 24 anos chega proveniente do Slávia de Praga e deverá assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas, com as águias a pagarem cerca de oito milhões de euros pelo dinamarquês.

"Estou satisfeito por estar aqui e ansioso por começar. Foi um dia longo, não posso falar muito agora mas amanhã falarei mais", revelou Bah aos jornalistas.