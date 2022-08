Alexandropoulos avança para compor o meio-campo do Sporting

Preparada oferta pelo internacional grego de 20 anos. Chegada de dois médios é possível e Xeka referenciado.

À procura de soluções para o meio-campo, após as saídas de Matheus Nunes e João Palhinha neste mercado, o nome de Sotiris Alexandropoulos, médio de 20 anos dos quadros do Panathinaikos, foi apontado pela imprensa grega como alvo de uma oferta leonina de quatro milhões de euros, que terá sido rejeitada. Ainda assim, e confirmou o JN, os leões continuam firmes na luta pelo internacional grego por cinco ocasiões e preparam uma nova oferta, que pode chegar aos cinco milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos, com o clube grego a manter 10% da mais-valia de uma futura transferência.

Alexandropoulos é um médio de características defensivas, que, apesar da tenra idade, está já a começar a quarta temporada como sénior no Panathinaikos, somando 76 jogos. A contratação tem o aval de Ruben Amorim, de modo a aumentar a concorrência para Ugarte e Morita.