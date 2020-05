Alexis Borges diz adeus ao F. C. Porto

JN Hoje às 20:34 Facebook

O andebolista luso-cubano Alexis Borges anunciou esta quinta-feira o fim do vínculo com o F. C. Porto, numa mensagem de despedida partilhada nas redes sociais.

O pivot, de 28 anos, que na próxima época irá jogar nos franceses do Montpellier, chegou aos dragões em 2013/14, tendo sido pelo meio emprestado uma temporada ao Barcelona (2017/18). Pelos azuis e brancos conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e duas supertaças, enquanto pelo conjunto catalão somou uma Liga, uma Taça e uma Supertaça de Espanha.

Na hora do adeus, Alexis Borges deixou uma emotiva mensagem de despedida. "Até breve... Chegou ao fim mais uma etapa da minha carreira e eu só posso AGRADECER. Obrigado às pessoas que acreditaram em mim quando cheguei a Portugal. Obrigado ao professor por me ter encaminhado a esta que foi a minha 'casa' ao longo destes 6 anos. Obrigado aos treinadores que passaram por mim neste clube, que tanto conhecimento me passaram e que acreditaram no meu potencial. Obrigado ao treinador e amigo que sempre me motivou e disse que seria um bom jogador. Obrigado aos meus colegas de equipa. Obrigado aos adeptos e apoiantes que sempre foram fantásticos, sempre me senti muito acarinhado e sem dúvida que são muito importantes nos nossos jogos. Obrigado ao FCP por tudo o que me ensinou e proporcionou", escreveu o andebolista que também é internacional por Portugal.



"Evoluí muito enquanto pessoa e enquanto profissional e agora está na hora de dizer... até breve!", terminou o jogador.