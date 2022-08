Alfa Semedo junta-se à equipa de Pepa

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

Alfa Semedo é reforço do Al-Tai (Arábia Saudita), treinado por Pepa.

O médio defensivo, que esta quarta-feira já não participou no encontro com o Hadjuk Split, mudou-se para a Arábia Saudita, onde assinou um contrato válido até 2024. Semedo vai reencontrar Pepa, com quem trabalhou no V. Guimarães.

O jogador que completou a formação no Benfica. teve passagens por Vilafranquense, Moreirense, Nottingham Forest, Espanyol e Reading antes de integrar o V. Guimarães. Agora prepara-se para a primeira aventura fora da Europa, enquanto sénior.