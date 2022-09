Algarvios imparáveis e com sotaque argentino

Hoje às 20:28 Facebook

Nahuel D"Aquila deu terceira vitória consecutiva ao Louletano neste GP JN.

Está imparável a Aviludo/Louletano/Loulé Concelho a rematar etapas neste Grande Prémio JN/Leilosoc. A formação algarvia somou em Valongo, o terceiro êxito consecutivo, desta feita por Nahuel D"Aquila, que repetiu os êxitos prévios do compatriota Tomas Contte, e levando a melhor num sprint restrito perante os quatro adversários que o acompanharam na fuga do dia. O corredor argentino, de 24 anos, conseguiu a sua vitória de estreia como profissional, numa apertada decisão com Gonçalo Leaça (LA-Alumínios/Credibom/ MarcosCar) e Gaspar Gonçalves (Efapel).

Apesar desta disputa a alta velocidade na frente da corrida, Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor), que chegou no pelotão, 40 segundos depois dos homens da fuga, manteve a camisola amarela, e quando falta apenas uma etapa por disputar está cada vez melhor posicionado para vencer este Grande Prémio JN. Moreira tem o companheiro de equipa António Carvalho a 28 segundos e o terceiro classificado, Joaquim Silva, a 56.

Sendo, ontem, uma das últimas oportunidades dos rivais para beliscarem a liderança de Mauricio Moreira, a etapa foi animada por uma série de fugas, sendo a mais consistente uma formada por 13 elementos, ao quilómetro 30. O grupo de aventureiros entendeu-se na perfeição e, perante a parca resposta do pelotão, conseguiu cavar uma vantagem que chegou a passar os três minutos.

A iniciativa acabou, no entanto, por se partir no único Prémio de Montanha do dia, na Serra da Agrela, quando o pelotão comandando pela Glassdrive acelerou e engoliu parte dos escapados. Do grupo, sobreviveram apenas cinco corredores, Gonçalo Leaça (LA-Alumínios/Credibom/MarcosCar), Ángel Sánchez (Tavfer/Mortágua/Ovos Matinados), Gaspar Gonçalves (Efapel), António Ferreira (Kelly/Simoldes/ UDO) e Nahuel D"Aquila (Aviludo/Louletano) que seguraram, a grande velocidade, uma vantagem de quase um minuto para discutirem entre si a etapa, tendo Nahuel D"Aquila mostrado mais força para uma vitória milimétrica.