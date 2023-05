Alguma vez o Benfica foi campeão em Alvalade?

Rui Farinha Ontem às 23:59 Facebook

Benfica está a três pontos de conquistar o título. Famalicão-F. C. Porto e dérbi de Lisboa cruciais nas contas do campeonato.

A vitória do F. C. Porto frente ao Casa Pia adiou a possibilidade do Benfica se sagrar campeão nacional, mas o título pode ficar decidido já no próximo fim de semana. A duas jornadas do fim da competição, os dragões defrontam o Famalicão, no sábado, e em caso de derrota no Minho, a equipa de Roger Schmidt vence o título no sofá, na véspera da deslocação a Alvalade, onde defronta o Sporting.

Ao invés, se o conjunto de Sérgio Conceição vencer ou empatar, as contas do título passam de imediato para o recinto dos leões, palco onde só uma vez os encarnados comemoraram o título. Em 4 de maio de 1975, há 48 anos, bastou um empate (1-1) à equipa, na altura treinada por Milorad Pavic, para fazer a festa no campo do rival. No presente, o empate pode também ser suficiente ao Benfica em Alvalade, mas o cenário só se aplica se o F. C. Porto somar um ponto frente ao Famalicão. Em caso de triunfo azul e branco, o Benfica está igualmente obrigado a vencer em Alvalade para registar o 38.º de campeão nacional. Caso contrário, fica tudo adiado para a última jornada, quando os encarnados receberem o Santa Clara.