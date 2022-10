Ali Daei detido no Irão por apoio às mulheres e críticas ao regime

JN/Agências Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Ali Daei, antigo melhor marcador de seleções, foi detido no Irão por apoio aos direitos das mulheres e críticas ao regime.

Segundo o "The Times", o antigo jogador do Irão e atual responsável na comissão técnica da seleção foi detido no seguimento dos protestos ligados à morte de Masha Amini pela polícia da moralidade do Irão, alegadamente por usar mal o "hijab".

Daei já tinha sido privado do passaporte, por ter falado em violência e repressão do governo, e era alvo de assédio das autoridades pela sua postura pública, sendo ele um ídolo iraniano. O antigo avançado foi detido em Saqqez, uma cidade de 131 mil habitantes, de onde era natural Amini, e onde se preparava para participar em manifestações a assinalar os 40 dias da sua morte.

PUB

Hossein Mahini, jogador ainda em atividade, já tinha sido detido pelos mesmos motivos. Também Ali Karimi, que chegou a passar pelo Bayern Munique, teve uma ordem de captura quando escapou para o Dubai, onde terá sido intercetado e levado de volta para o Irão. Outro exemplo desta política de repressão é Sardar Azmoun, do Bayer Leverkusen, que também fez comentários duros ao regime iraniano nas redes sociais, mas apagou a publicação por receio de represálias.