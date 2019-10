Ali Daei sente que Ronaldo lhe vai "tirar" o recorde mundial de golos

Hoje às 11:35 Facebook

O antigo avançado, que se retirou com 109 tentos contabilizados pela seleção iraniana, acredita que Cristiano Ronaldo estabelecerá uma marca melhor, à escala global

Apelidado de "O Grande Rei da Pérsia", Ali Daei está convencido de que será uma questão de tempo até que Cristiano Ronaldo o ultrapasse e passe a ser recordista de golos ao nível de seleções.

"Gosto muito de Cristiano Ronaldo e da forma como ele joga. Ainda está em grande forma e, por isso, considero-o um dos três melhores de todos os tempos. Deu à seleção portuguesa um contributo maior do que Messi tem dado à Argentina. Acho que, entre os dois, será Cristiano a alcançar o meu recorde", disse Ali Daei, em entrevista ao jornal desportivo italiano "La Gazzetta dello Sport".

"Não vou ficar desiludido, todos os recordes são feitos para serem quebrados. Vai acontecer, certamente e só posso estar contente por ser um jogador tão grande a superá-lo", acrescentou o antigo jogador iraniano.

"Estou muito orgulhoso deste recorde mundial enquanto durar e acho que todo o povo iraniano sente o mesmo. Na realidade, o recorde não me pertence, mas sim a todo o povo iraniano", disse, ainda, o ex-jogador.

O ex-avançado marcou 109 golos pela seleção do Irão e CR7, com o recente golo à Ucrânia, passou a ter 95 por Portugal.

Hoje com 50 anos, Ali Daei deixou de jogar em 2006/07, tendo o Saipa, do Irão, sido o último clube que representou. Na carreira, maioritariamente feita em clubes do próprio país, destaque para a presença no futebol alemão, ao serviço de equipas como o Hertha de Berlim, Bayern Munique e Arminia Bielefeld.