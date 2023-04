Aliados recebe Freamunde e pode garantir já a fase final

O Aliados vai receber o Freamunde, em jogo da 29.ª jornada da Divisão de Elite (Série 2), da A. F. Porto. A equipa de Lordelo pode carimbar já a passagem à fase de apuramento de campeão, que poderá valer a respetiva subida ao Campeonato de Portugal.

O Aliados segue na segunda posição da tabela, com 58 pontos, e está com quatro de vantagem sobre o terceiro classificado, Sousense. Em caso de vitória a equipa de Calica garante já o apuramento para a fase final, sendo que até um empate ou uma derrota pode chegar para esse objetivo, caso o Sousense não vença o São Lourenço do Douro.

Na última ronda o Aliados derrotou o Barrosas 82-0), quebrando uma série de quatro jogos sem vencer, e Calica acredita que poderá ser o ponto de viragem para conquistar os objetivos traçados, no final da época.

"Acredito que possa ser um ponto de viragem. Temos feito um bom trabalho durante a época e o golo tardio conseguido no jogo com o Barrosas pode alavancar a equipa para o que falta jogar", considera o treinador do Aliados, que espera conseguir transformar a "pressão do próximo jogo [contra o Freamunde], em motivação".

Calica espera "um adversário forte" orientado por "um treinador com muita experiência", mas está consciente de que a equipa terá de trabalhar muito para garantir o apuramento. O técnico terá quase todo o plantel à disposição tirando "uma ou outra dúvida".

Do lado do Freamunde, que já não consegue o acesso aos ligares de subida, nem está em risco de despromoção, o objetivo, segundo o treinador Tonanha, passa por "conseguir a melhor classificação possível".

"Tendo em conta as circunstâncias fizemos um bom campeonato. Em dezembro perdemos sete ou oito jogadores importantes, portanto foi uma época positiva", explica Tonanha.

O técnico do Freamunde espera que o Aliados se faça valer "da experiência e qualidade individual", apesar de Tonanha sentir que a equipa está a viver a melhor fase da temporada. Nos últimos oito jogos o emblema de Freamunde tem seis vitórias.

"O grande problema ao longo da temporada foi a estabilidade. Nos últimos meses conseguimos estabilizar a equipa e isso tem-se feito notar nos resultados", concluiu o técnico do Freamunde.