Alimentos para famílias carenciadas roubados do Ermesinde 1936

A sede do Ermesinde 1936, equipa da Divisão de Elite, da A. F. Porto, foi assaltada este sábado de madrugada e as instalações do clube também foram vandalizadas.

O assalto ocorreu durante a madrugada e, além de vários vidros partidos, os balneários e a secretaria do clube foram remexidos, uma vez que a sede do Ermesinde 1936 tem ligação à zona destinada a jogadores, equipa técnica e elementos do clube.

Além dos atos de vandalismo, também houve objetos furtados. Segundo o presidente do emblema de Ermesinde, Rui Almeida, desapareceu uma coluna de som, botas de um jogador, o stock de cachecóis do clube, bem como alguns bens alimentares que estavam destinados a ser distribuídos por famílias carenciadas.

PUB

O Ermesinde 1936 já fez queixa na PSP e o local do crime já foi analisado pela Unidade de Polícia Técnica, na tentativa de procurar indícios que ajudem a encontrar os criminosos.