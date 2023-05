Alkmaar toma medidas após cenas de violência no jogo com o West Ham

O Alkmaar interditou 43 ultras envolvidos nos confrontos com os adeptos do West Ham, que festejavam a passagem da equipa à final, no jogo das "meias" da Liga Conferência.

"O AZ decretou 43 interdições de acesso aos estádios em resposta aos distúrbios da semana passada. Isto diz respeito a pessoas que estiveram envolvidas na má conduta em torno da meia-final europeia em Alkmaar", lê-se no comunicado do emblema dos Países Baixos.

De acordo com o clube neerlandês, está a decorrer uma investigação criminal por parte das autoridades e 14 pessoas já foram detidas pela polícia nacional. "Não se pode excluir que sejam impostas novas proibições de acesso aos estádios a nível nacional", acrescentou o Alkmaar, que está a discutir medidas "com as autoridades competentes" antes do jogo de domingo com o PSV, de Fábio Silva.

PUB

Recorde-se que após o final da partida vários ultras foram tirar satisfações com os adeptos ingleses, gerando cenas de violência, onde se vê adeptos do Alkmaar, vestidos de preto, a tentar invadir a zona destinada aos amigos e familiares do adversário. Dois ingleses ainda tentaram aguentar a vaga invasora, antes da polícia chegar ao local e parar os confrontos.