Allegri brinca com castigo de Pogba: "Hoje chegou a horas"

Paul Pogba ficou na bancada no jogo de quinta-feira com o Friburgo (1-0), a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, devido a castigo por problemas disciplinares. Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, brincou com a situação que originou a punição ao internacional francês

"Acho que, esta noite [quinta-feira] Pogba chegou a horas, pelo que estará disponível para amanhã", brincou o treinador italiano.

No entanto, as preocupações de Allegri viraram-se no sentido de Chiesa que está a contas com uma lesão no joelho. "Vamos ver amanhã [hoje]. Nesta altura não posso dizer mais nada. Não estive com ele depois do jogo, porque teve de realizar os testes anti-doping", afirmou o técnico, num tom mais sério.

Recorde-se que Paul Pogba ficou de fora da convocatória para o jogo contra o Friburgo por ter chegado tarde a uma concentração da Juventus.

O médio, de 29 anos, voltou à Juventus esta temporada, mas apenas jogou 35 minutos, divididos entre dois jogos, devido a ter contraído uma lesão grave no início da época.