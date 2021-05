Allegri está de volta ao comando da Juventus

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador ​​​​​​​Massimiliano Allegri está de regresso à Juventus, duas épocas depois de ter saído do clube de Turim, quarto classificado na Série A italiana de futebol da época 2020/21.

"Allegri regressa a um banco que conhece muito bem, um clube que o ama e que ele ama, para iniciar hoje uma nova viagem em conjunto, rumo a novos objetivos", assinalou a Juventus, no site oficial.

O anúncio deste regresso acontece poucas horas depois de a "Juve" comunicar a saída de Andrea Pirlo, que não durou mais do que uma época à frente da equipa de Turim, na qual alinha o avançado internacional português Cristiano Ronaldo.

Depois de nove "scudettos" consecutivos, cinco dos quais com Allegri como treinador, a Juventus falhou uma 10.ª conquista, ao terminar o campeonato em quarto lugar, e foi eliminada nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do F. C. Porto.

Foi preciso esperar pela última jornada para que a equipa assegurasse a vaga de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, ao vencer fora o Bolonha (4-1), num jogo em que Pirlo deixou no banco de suplentes Cristiano Ronaldo, melhor marcador da Série A.

PUB

Um resultado, aliado a um empate do Nápoles na última jornada, que permitiu à "Juve" terminar em quarto lugar, numa época em que as conquistas se saldaram pela Supertaça italiana e a Taça de Itália, muito pouco em relação ao que o clube estava habituado.

Com o anúncio do regresso de Allegri, o clube do norte de Itália sublinhou as conquistas do técnico com a "vecchia signora".

"[Os troféus] estão gravados na história do clube: cinco 'scudettos', quatro dos quais com a dobradinha, na Taça de Itália, duas supertaças, duas finais da Liga dos Campeões, proezas épicas em Itália e na Europa", lembrou a Juventus.

O treinador, de 53 anos, não esteve à frente de nenhuma equipa desde que deixou a Juventus, no final da época de 2018/19, numa carreira em que treinou ainda Aglianese, SPAL, Grossetto, Sassuolo, Cagliari e AC Milan.

Foi, aliás, no AC Milan, clube que orientou antes de rumar à Juventus, que Allegri alcançou as primeiras conquistas, com uma liga italiana, em 2010/11, e uma Supertaça, em 2011/12.