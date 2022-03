Alma e coração feridos por causa da guerra

Eduardo Pedrosa Costa, André Bucho e Filipe Ribeiro Hoje às 14:36 Facebook

A quatro mil quilómetros de distância, dois ucranianos e dois russos olham com apreensão e dor para a guerra na Ucrânia, onde o povo resiste à invasão da Rússia.

Se os dois países estão divididos, em Portugal os russos e os ucranianos unem-se contra o conflito e sofrem pelas famílias isoladas, umas a tentar combater os invasores; outras cercadas por bloqueios económicos impostos pela comunidade internacional ao governo de Moscovo. É esse o sentimento de dois ucranianos de coração despedaçado, Sergiy Syzyi e Maxim Lupashenko, jogadores do Vila Real e do Leça. É esse também o estado de espírito de Alexey Popovich e Timur Balaev, do Elétrico e do Vila Chã, incapazes de compreender esta invasão, mesmo sendo de nacionalidade russa. A alma dos quatro está igual, ferida pela guerra.

"Neste momento é impossível estar em Kharkiv"