Alma lusitana garante presença portuguesa na final do Europeu

Uma grande reviravolta, com Zicky Té em destaque, permitiu a Portugal vencer a Espanha (3-2) e garantir o lugar na final do Europeu, que será disputada com a Rússia, no domingo.

O encontro até começou mal para a Seleção Nacional, pois sofreu golo aos 15 segundos de jogo, por intermédio de Gomez. Em desvantagem, a reação de Portugal não foi a melhor e era notória a dificuldade lusa em sair para o ataque, nos primeiros minutos.

A Espanha continuava a crescer e chegou ao 2-0, por Chino, à passagem do minuto 13. A equipa de Jorge Braz não parecia confortável na partida e foi para intervalo a perder.

O descanso fez bem a Portugal que passou a assumir o jogo e a mostrar toda a qualidade que se reconhece, através de boas jogadas coletivas e muitos remates, ainda que estes não estivessem a encontrar o fundo das redes de Didac.

Tudo mudou aos 29 minutos, quando Ortiz cometeu falta para grande penalidade, convertida exemplarmente por Bruno Coelho.

Portugal crescia, motivado pelo golo, e chegou mesmo ao empate, por Zicky Té, aos 32 minutos, depois de o pivô ter encontrado espaço por entre os quatro defensores espanhóis, tendo desferido um remate fortíssimo para o empate português.

A Espanha não conseguiu reagir ao empate e, nos últimos minutos, um contra-ataque conduzido por Pauleta acabou com um remate cruzado, que Zicky Té encostou para explosão de alegria dos adeptos portugueses presentes em Amesterdão, bem como todos os que não tiveram a sorte de presenciar esta "remontada" histórica.

No final ouviu-se "A Portuguesa" cantada pelos adeptos e Portugal vai marcar presença na final do Campeonato Europeu, no domingo, contra a Rússia.