Almería pensa em Marchesín para reforçar a baliza

Agustín Marchesín foi apontado ao Almería, promovido na última época à Liga espanhola. Continuidade de Diogo Costa no Dragão será decisiva para o futuro do guarda-redes argentino.

Segundo avança o jornal 'Voz de Almería', Marchesín está no topo das preferências do Almería para reforçar a equipa espanhola. Aliás, é apontado como futuro dono da baliza "rojiblanca", dada a sua experiência e o estatuto de internacional argentino.

Com a fase final do Mundial, entre novembro e dezembro deste ano, sob ponto de mira, o guarda-redes do F. C. Porto quer somar minutos para poder convencer o selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, a chamá-lo para o Catar.

Com a continuidade de Diogo Costa no Dragão a afigurar-se como o cenário mais provável, Marchesín abre as portas à saída do clube portista, surgindo o Almería como um sério pretendente a recebê-lo na próxima época.

O guarda-redes argentino, de 34 anos, tem mais um ano de contrato com o F. C. Porto e um valor de mercado de 4 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.