Almirón prolonga contrato com o Newcastle até 2026

O extremo do Newcastle, Miguel Almirón, prolongou contrato com os "magpies" até 2026. O paraguaio está a realizar das melhores temporadas da carreira.

O extremo, de 29 anos, chegou a Inglaterra na temporada 2018/19, oriundo do futebol norte-americano. A integração no emblema britânico foi progressiva, mas esta época Almirón explodiu e está a realizar uma das melhores temporadas em Terras de Sua Majestade.

Em 29 jogos o paraguaio já faturou em dez ocasiões, completadas por três assistências. Além de registar os melhores números desde a chegada a Inglaterra, esta época Almirón tem deliciado a plateia do St. James Park com fintas fenomenais e jogadas do outro Mundo.

O atacante mostrou-se satisfeito com a renovação e promete "dar o máximo". "Desde que aqui cheguei que me senti em casa. Estou muito feliz por continuar no clube e vou dar tudo o que tenho pelo Newcastle", afirmou o jogador.

A renovação foi de três anos e meio, ligando as duas partes até julho de 2026.