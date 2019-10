Alonso disputa Rali Dakar em 2020

Hoje às 17:21 Facebook

O piloto espanhol Fernando Alonso vai disputar o Rali Dakar de 2020, a mais importante prova de todo-o-terreno, que se vai realizar pela primeira vez na Arábia Saudita, confirmou esta quinta-feira o antigo campeão mundial de Fórmula 1.

Alonso, campeão mundial de F1 em 2005 e 2006, que abandonou no ano passado a categoria rainha do automobilismo mundial, vai disputar a próxima edição do Dakar pela equipa Toyota Gazoo Racing, tendo como copiloto o compatriota Marc Coma.

A 42.ª edição do Rali Dakar, na qual Alonso se vai estrear, mas que Coma já venceu por cinco vezes, na categoria de motos, realiza-se entre 05 e 17 de janeiro de 2020.