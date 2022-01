Altman rescinde com o Arouca e segue para Chipre

Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio israelita deixa equipa arouquense após uma primeira metade de temporada discreta. Reformulação do plantel prossegue e podem ainda chegar reforços para o setor mais recuado.

Omri Altman rescindiu o vínculo que o ligava ao Arouca e segue para os cipriotas do AEK Larnaca. O médio ofensivo israelita, de 27 anos, participou em seis jogos pelos arouquenses, não conseguindo impor-se na equipa comandada por Armando Evangelista.

Com a dispensa de Altman, o Arouca prossegue a reformulação do plantel no mercado de janeiro, que levou igualmente à saída do médio Eugeni (Saragoça) e dos defesas Gaston Campi (Malatyaspor), Joel Ferreira (Chaves) e Luiz Gustavo (Pevidém).

No campo das entradas, nota para o regresso de David Simão, que estava sem clube, e para a chegada do avançado Bruno Marques, cedido pelo Santos. A porta continua a aberta a reforços, sendo o setor defensivo o mais necessitado.