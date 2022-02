Alvalade de pé a aplaudir após goleada deixa adeptos ingleses encantados

JN Hoje às 14:26 Facebook

Adeptos do Sporting entoaram vários cânticos de apoio à equipa nos minutos finais do embate frente ao Manchester City. Gary Lineker, ex-internacional inglês, partilhou o momento nas suas redes sociais.

Se dentro de campo as coisas não correram da melhor forma, fora dele o exemplo dado na passada terça-feira pelos adeptos do Sporting é para seguir mais vezes. Num momento em que a equipa estava a ser goleada pelo Manchester City (0-5), os sportinguistas presentes no Estádio de Alvalade uniram-se em verdadeira comunhão, com a grande maioria de pé, a cantar a uma só voz e a balançar os cachecóis.

Um momento de verdadeiro fair-play elogiado pelos adeptos ingleses e partilhado por Ian Darke, comentador da ESPN e da BT Sport.

"Esta equipa acabou de perder 5-0 em casa, acreditam? Apoio brilhante dos adeptos do Sporting", pode ouvir-se no vídeo. Também Gary Lineker, antigo internacional inglês e atual comentador desportivo da BBC, partilhou o mesmo vídeo no seu twitter.