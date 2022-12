Alvalade dedica minuto de silêncio a Pelé e Wembley ilumina-se com as cores do Brasil

JN/Agências Hoje às 22:05 Facebook

O antigo futebolista brasileiro Pelé, falecido aos 82 anos, foi homenageado no Estádio José Alvalade com um minuto de silêncio, transformado numa longa ovação, antes do Sporting-Paços de Ferreira, da 14.ª jornada da Liga.

Para além de Edson Arantes do Nascimento, lenda do futebol brasileiro e mundial, os "leões" homenagearam António Maia, antigo atleta do clube e técnico de manutenção do clube, falecido também hoje, aos 73 anos.

Em Inglaterra, o Estádio do Wembley, em Londres, iluminou-se com as cores da bandeira do Brasil, em homenagem a Pelé.