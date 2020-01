Alvalade na Playstation: Sporting vence F. C. Porto num duelo de amigos

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:34 Facebook

Do Porto até Vila Real de Santo António à distância de um cabo de rede. Estranho? Nos tempos que correm, não. Falar em clássico é sinónimo de nervos, projeções e desejos antecipados.

E em véspera de mais um embate entre Sporting e F. C. Porto, o JN reuniu dois dos melhores jogadores portugueses de FIFA para tirar a limpo quem domina nos relvados virtuais.

Foi através deste jogo - um dos mais conhecidos e praticados no Mundo - que Pedro Lanzinha e Pedro Ramos se conheceram. Ontem, a 600 quilómetros de distância, cada um na sua poltrona, afinaram estratégias, selecionaram os onzes e partiram para um embate de emoções.

A jogar em casa (literalmente), "Lanz7nha" mostrou cedo ao que vinha. A velocidade de Acuña e o forte remate de Bruno Fernandes revelaram-se dois valiosos trunfos e, ao intervalo, já levava no bolso uma vantagem de três golos.

Talvez ainda a estranhar o novo ambiente - no estúdio JN - Pedro Ramos aproveitou o descanso para respirar fundo e traçar um novo plano. Marcano e Zé Luís (dois jogadores "lentos" no FIFA 20) deram o lugar a Mbemba e Luis Diaz, o esquema passou para 4-4-2 e a resposta surgiu de imediato. Os nervos iniciais dissiparam-se, a simbiose de movimentos entre polegares e indicadores tornou-se descontraída e os golos apareceram. Foram dois. Não deram para ganhar, mas personificaram em números, o equilíbrio vivido no ecrã da televisão. "Foi um bom jogo, mas o Sporting não deu hipóteses", disse "Lanz7nha", mesmo antes de atirar para o ar um 2-1 favorável aos leões no jogo de hoje. Já Pedro Ramos, apesar da derrota (3-2), mostrou-se animado: "Sabia que ia ser um jogo equilibrado porque nos conhecemos bem. Foram minutos bem passados".

Dissipadas as dúvidas na Playstation e de comando na mão, agora a bola passa para os verdadeiros protagonistas. Até às 17.30 horas, ainda há muito para "fifar".