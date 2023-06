Álvarez falha restantes jogos da final do campeonato devido a lesão

Rui Almeida Santos Hoje às 09:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Pablo Álvarez lesionou-se no segundo jogo da final do campeonato, frente ao Sporting, e vai falhar os restantes encontros da fase decisiva da competição.

Enorme dor de cabeça para Nuno Resende, treinador do Benfica, que perdeu o internacional argentino Pablo Álvarez na fase decisiva do campeonato nacional.

O avançado, de 36 anos, sofreu um "traumatismo direto do ombro esquerdo, do qual resultou luxação da articulação acromio-clavicular", no segundo jogo da final, no Pavilhão João Rocha, e "será submetido a intervenção cirúrgica no próximo dia 16 de junho", informam as águias em comunicado.

PUB

A recuperação obrigará Pablo Álvarez, que esta época marcou 63 golos em 45 jogos, "a uma paragem prolongada da atividade desportiva para cumprir o respetivo programa de reabilitação", referem os encarnados.