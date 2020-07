Alvarinho regressa ao Sporting

JN/Agências Ontem às 22:32 Facebook

O português Alvarinho vai integrar a equipa principal de hóquei em patins do Sporting na temporada 2020/21, depois de ter estado cedido ao Óquei de Barcelos nos últimos dois anos.

"É um orgulho, para qualquer jogador de qualquer modalidade, chegar a um patamar como este. Estou ciente do trabalho que tenho pela frente para representar bem o emblema que tenho ao peito", disse o jogador, de 24 anos, citado pelo jornal dos 'leões'.

O avançado formado no Valongo e no F. C. Porto foi contratado precisamente aos dragões na temporada 2018/19, porém acabou por ser emprestado à formação de Barcelos, na qual passou "dois anos muito positivos".

"Os dois anos que estive emprestado foram, a nível individual e coletivo, muito positivos. Infelizmente, esta época que estava a correr muito bem para o Óquei Barcelos não teve continuidade. Podíamos ter alcançado algo e estivemos algum tempo na frente da classificação. Agora é pensar em 2020/2021", observou.

Para Alvarinho, que na época passada apontou 32 golos em 24 jogos, o reencontro com o treinador Paulo Freitas será uma "ajuda", uma vez que é conhecedor das "suas virtudes e pontos débeis".