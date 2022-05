Álvaro Djaló vai ser lançado até final da Liga

Avançado irá juntar-se à lista de estreantes de Carlos Carvalhal

Álvaro Djaló vai ser lançado por Carlos Carvalhal até ao final desta Liga, apurou o JN. O avançado espanhol, de 22 anos, que no mês passado renovou até 2025, terá direito a alternativa na receção de depois de amanhã (18 horas) ao Arouca ou na última ronda, na ida a Famalicão, os jogos que restam à equipa nesta Liga.

Aposta regular do técnico Artur Jorge, o avançado foi o melhor marcador da equipa B na Liga 3, com nove golos. Está no Braga desde 2017 e faz qualquer posição na frente de ataque. O clube deposita grande confiança no jogador, estando a cláusula de rescisão fixada em 20 milhões de euros.