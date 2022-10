Álvaro Madureira deixa Tirsense para assumir o comando do Vitória de Guimarães B

JN Hoje às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Poucas horas depois de ter anunciado a saída de Nuno Barbosa, o Vitória de ​​​​​​​Guimarães confia o comando da equipa B a Álvaro Madureira, que iniciou a temporada no Tirsense, do Campeonato de Portugal.

Álvaro Madureira é o eleito pela direção do Vitória de Guimarães para liderar a equipa B, depois da saída de Nuno Barbosa, no último domingo.

O jovem treinador, de 37 anos, ​​​​​​​iniciou a temporada no Tirsense, que é líder da Série A do Campeonato de Portugal, com 12 pontos em cinco jornadas.

PUB

Em Guimarães, Álvaro Madureira encontra o Vitória de Guimarães B na penúltima posição da Série A da Liga 3, com apenas uma vitória e um empate conquistados nas primeiras sete jornadas da competição.

A estreia do novo treinador vitoriano acontece na sexta-feira, no terreno do segundo classificado, Varzim.