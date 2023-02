Álvaro Morata defende Vinícius Júnior: "Racismo nunca deve ter lugar no futebol"

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 16:02 Facebook

Em vésperas do dérbi madrileno de amanhã, Morata concedeu uma entrevista à ESPN, onde abordou a situação de racismo vivida pelo brasileiro do Real Madrid e sublinhou que a Premier League deve ser o exemplo a seguir no que diz respeito à interdição de adeptos que entoem cânticos racistas.

Álvaro Morata, avançado do Atlético de Madrid, mostrou-se solidário com Vinícius Júnior, extremo que atua no grande rival Real Madrid. O brasileiro foi vítima de cânticos racistas por parte de alguns adeptos do Osasuna na última partida dos "blancos" a contar para a La Liga, no último sábado.

Em entrevista à ESPN, o espanhol afirmou que o sucedido é "inaceitável e inexplicável", explicando que os adeptos responsáveis devem ser punidos. "O racismo nunca deve ter lugar no futebol. A primeira vez que uma pessoa o faz num estádio deve ser banida para toda a vida, porque muitas vezes as pessoas vão assistir a um evento desportivo com crianças. Penso que deveria ser uma razão para expulsá-los porque é um desporto, pode haver muita rivalidade, mas é futebol."

O ponta de lança, de 30 anos, garante que situações de racismo acontecem todos os fins de semana e não apenas com o brasileiro. "Estes episódios de cânticos e insultos racistas não estão a acontecer apenas ao Vinícius. Talvez pareça assim porque ele é mais mediático, mas não.... estes insultos acontecem todos os domingos em cada estádio".

Na opinião de Morata, é impossível que os insultos racistas não afetem o jovem extremo: "O Vinícius está a gerir muito bem este momento, ele adora jogar o jogo e isso não o afeta dentro do campo, mas não importa quão preparado esteja, mental e fisicamente, para estas situações. Quando os adeptos gritam algo atroz, é complicado", afirmou.

O internacional espanhol concluiu dando o exemplo da Liga inglesa no que toca à erradicação do racismo no futebol. "Penso que precisamos de tomar a Premier League como exemplo. Se uma pessoa fizer tal coisa num campo de futebol ou fora dele, não lhe será permitido voltar a participar num evento desportivo. E é assim que deve ser aqui em Espanha, também", rematou o avançado que jogou uma época e meia no Chelsea.

Após casos sucessivos de abuso racial no campeonato espanhol, a La Liga anunciou que apresentou três queixas na polícia referentes a situações ocorridas este mês com Vinícius Júnior e Samu Chukwueze, do Villarreal.

No total, a Liga espanhola já apresentou oito queixas relativas a insultos ou cânticos racistas dirigidos ao jogador brasileiro. Três foram arquivadas e três ainda estão a ser investigadas, incluindo uma no mês passado, quando uma camisola de Vinícius foi colocada num manequim pendurado numa ponte perto do campo de treino do Real Madrid.

O dérbi de Madrid está marcado para o próximo sábado às 17:30 no Estádio Santiago Bernabéu.