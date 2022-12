Álvaro Morata: "Ficaria feliz se Cristiano ganhasse o Mundial"

JN Hoje às 10:01 Facebook

Em entrevista ao jornal "AS", o avançado espanhol Álvaro Morata falou do arranque promissor no Mundial do Catar - marcou nos três jogos da fase de grupos - mas não só.

Com três golos em igual número de jogos disputados, até ao momento, no Campeonato do Mundo do Catar, Álvaro Morata é um sério candidato a levar para casa a Bota de Ouro, mas esse é um objetivo secundário para o avançado.

Com o gaulês Kylian Mbappé no topo da lista de melhores marcadores do torneio, com cinco remates certeiros, Morata garantiu que não se importaria de "levar a Bota de Ouro de bicicleta para França em troca de a Espanha ser campeã do Mundo".

Quando foi questionado sobre o argentino Lionel Messi, que surgiu em grande no Catar, o avançado espanhol juntou Cristiano Ronaldo e Neymar à resposta.

"Quem gosta de futebol deixa o que está a fazer para ver jogar Messi, Cristiano ou Neymar", atirou, em entrevista ao jornal "AS", deixando ainda uma opinião curiosa sobre o internacional português.

"Ficaria feliz se o Cristiano ganhasse o Mundial, porque ele teve uma trajetória incrível. Também não ficaria triste se os outros dois ganhassem, porque também são grandes jogadores, mas o melhor seria se fossem eles a darem-nos os parabéns", atirou o jogador do Atlético de Madrid.

Espanha defronta Marrocos, na terça-feira (15 horas), em jogo referente aos oitavos de final do Campeonato do Mundo.