Álvaro Pacheco com cinco jogadores à bica no Dragão

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Vizela obrigado a gestão com pinças frente ao F. C. Porto, tendo em vista as últimas jornadas do campeonato. Rashid e Cassiano não defrontam os dragões.

Privado do lesionado Rashid e do castigado Cassiano para a visita ao F. C. Porto, no próximo sábado (19 horas, Sport TV1), o técnico Álvaro Pacheco terá de ser criterioso na gestão do plantel na reta final da Liga.

Embora a equipa respire tranquilidade, há cinco atletas em risco de exclusão: Marcos Paulo, Kiki Afonso, Guzzo, Ofori e Schettine. Os dois primeiros recuperam ainda de lesão.

À semelhança de jornadas anteriores, apoio não vai faltar ao Vizela no Estádio do Dragão. A procura aos ingressos tem sido animadora e perspetiva-se que cerca de mil vizelenses se façam ouvir no recinto portista.