Álvaro Pacheco despedido do Vizela

Álvaro Pacheco foi esta quarta-feira despedido do comando técnico do Vizela. O treinador orientou o clube durante quatro épocas, tendo protagonizado a subida à Liga.

Fim da linha para Álvaro Pacheco no Vizela. Segundo apurou o JN, depois de quatro anos ao leme do clube, o treinador de 51 anos foi despedido esta quarta-feira do clube onde protagonizou duas subidas de divisão.

Álvaro Pacheco chegou ao Vizela em 2019/20, na altura no Campeonato de Portugal e conseguiu subir à Liga 2 e à Liga de forma consecutiva.