Álvaro Pacheco garante equipa preparada para vencer em Arouca

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, foi claro na abordagem ao encontro com o Arouca, agendado para a próxima segunda-feira (20h15, Sport TV1), no encerramento da 14ª jornada da Liga.

"Vai ser um jogo difícil, contra um velho conhecido. O Arouca vem de um trajeto semelhante ao do Vizela, os duelos do ano passado foram intensos. O Arouca é uma equipa agressiva no bom sentido da palavra e muito forte em casa, como provam os pontos conquistados nessa condição", lembrou o treinador dos minhotos. "Prevejo um jogo emotivo e agressivo no sentido de as duas equipas disputarem todos os duelos. Quem for mais incisivo e concentrado estará mais próximo de ganhar", perspetivou.



Após a goleada sofrida em Braga, os vizelenses tiveram uma paragem forçada, fruto do adiamento da partida com o Belenenses SAD. "Queríamos jogar logo. Esta equipa quando não esteve tão bem e dentro da nossa imagem de marca, logo a seguir deu resposta muito forte", justificou. Ainda assim, o interregno permitiu ao coletivo adquirir outras valências. "Deu para nos prepararmos melhor, estudar melhor o adversário. Acho que estamos bem preparados para lidar com este desafio, do ponto de vista físico, estratégico e mental. Vai ser difícil, mas tenho a certeza que estamos preparados e tudo faremos para trazer os três pontos de Arouca".



Questionado sobre o elevado número de golos sofridos na segunda parte, Álvaro Pacheco foi célere na justificação. "Tem a ver com as dores de crescimento. Há um ou outro pormenor que tem a ver com erros, mas são dores de crescimento. Há muitos jogadores que vêm de outros patamares e estão a perceber que aqui, o erro, é um pormenor que faz a diferença. Mas os sinais que tenho é que eles estão a melhorar e a crescer para serem mais fortes".