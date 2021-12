Álvaro Pacheco: "O F. C. Porto ganhou e ganhou muito bem"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota diante do F. C. Porto, o treinador do Vizela admitiu que a equipa azul e branca foi superior mas garantiu que os minhotos não desistiram.

"O F. C. Porto entrou muito forte, condicionou o Vizela e nós, para equilibrar o jogo, tínhamos de ser muito fortes. Defensivamente cometemos alguns erros que foram fatais para o F. C. Porto passar para a frente e ficou mais difícil. Não foi aquilo que pretendíamos, o F. C. Porto ganhou e ganhou muito bem. Tentámos sempre entrar no jogo, não fugindo à nossa ideia. Na segunda parte ajustámos alguns comportamentos, mas o Porto foi muito forte e marcou logo no início da segunda parte e não conseguimos entrar no jogo. Temos de ficar tristes, o F. C. Porto foi muito forte", começou por dizer Álvaro Pacheco, destacando o espírito da equipa minhota.

"O Vizela nunca desistiu de entrar no jogo. As oportunidades que tivemos, no final da primeira parte, e quando o Schettine foi expulso, se conseguíssemos marcar seria diferente. Olhando para o resultado, 0-4, é um resultado pesado, mas nunca deixámos de ser o Vizela. O F. C. Porto teve uma abordagem muito séria ao jogo e foi mais forte do que nós. Entrámos em campo a tentar pressionar e a tentar procurar os espaços que estavam identificados e que fomos treinando. Só que o F. C. Porto foi forte na profundidade e não conseguimos anular esse jogo. A perder cedo por dois zero ficou muito complicado", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-0), este domingo, o Vizela, no Minho, em jogo da 15.ª jornada da Liga. Luis Díaz, Otávio, Zaidu e Samu, este na própria baliza, marcaram os golos. Schettine foi expulso. Com esta vitória, o clube azul e branco recupera o primeiro lugar, agora com 41 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Vizela é 13.º, com 13.