Álvaro Pacheco: "Perdeu a melhor equipa"

O treinador do Vizela conisderou a derrota diante do Benfica "injusta" mas mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa.

"Perdeu a melhor equipa. E perdemos porque quisemos ganhar sempre. No lance em que sofremos o golo, os meus jogadores tentaram chegar ao meio campo ofensivo e uma escorregadela fez-nos perder o jogo. Isto é a identidade dos meus jogadores. Estou muito satisfeito com a exibição. Acho que tivemos mais oportunidades, o Benfica teve mais posse de bola, mas isso é normal. Tentámos sempre ganhar e fizemos um excelente jogo. Não merecíamos ter perdido", começou por dizer Álvaro Pacheco, lamentando não ter tido mais tempo de convera com Jorge Jesus após o apito final.

"Foi uma conversa muito curta. O futebol não é fácil. Gostava de ter falado um bocadinho mais para tentar ganhar um pouco mais de conhecimento de alguém que está num patamar que ainda não estou. Antes do jogo não é fácil, no fim do jogo e, com aquela adrenalina toda, acredito que ele também não estivesse com vontade de falar. Trocámos apenas um cumprimento cordial e espero que numa próxima oportunidade tenha mais tempo", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), este domingo, no Minho, o Vizela em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Rafa foi o autor do golo dos encarnados, já nos minutos finais.