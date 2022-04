Alverca derrota V. Guimarães B e isola-se na fase de subida

JN Hoje às 21:53 Facebook

Golos de Jefferson Nem e Evandro Brandão deram expressão a uma boa primeira parte dos ribatejanos. Vimaranenses tentaram responder após o intervalo, mas não conseguiram superar um inspirado José Costa.

O Alverca continua em grande na Liga 3. Venceu em casa o V. Guimarães B por 2-0 e, com dois triunfos nas duas primeiras jornadas, isolou-se na liderança da Série 1 da fase de subida à Liga 2.

Após um arranque morno, o Alverca acelerou o ritmo para tentar aproveitar o espaço deixado livre pelo V. Guimarães B e foi feliz aos 14 minutos, quando Jefferson Nem, após um bom trabalho na área vitoriana, inaugurou o marcador.

Dois minutos depois, o brasileiro atirou à barra, na sequência de um contra-ataque conduzido por Ricardo Rodrigues, que também ficou perto do golo aos 39 minutos.

Pelo meio, o V. Guimarães B assustou com um remate de longe de Luís Esteves e ficou a pedir penálti num lance entre Jorge Bernardo e Bahamboula, mas o árbitro, após consultar as imagens, não o concedeu.

Em cima do intervalo, Evandro Brandão finalizou a preceito uma bela jogada do ataque ribatejano, ampliando a vantagem dos locais.

O segundo tempo mostrou um V. Guimarães B mais presente no ataque, mas as oportunidades para marcar só surgiram na reta final da partida.

À entrada do último quarto de hora, José Costa, com uma bela defesa, impediu Bahamboula de reduzir. O cenário repetiu-se aos 83 minutos, já depois de Pedro Soares ter visto o guarda-redes do Alverca voar para evitar aquele que seria um grande golo.