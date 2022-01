Alverca e Torreense vencem fora de portas na Liga 3

Os dois jogos que abriram a 16.ª jornada da Série ​​​​​​​B terminaram com o mesmo resultado, 2-1, favorável aos visitantes.

O Torreense segurou-se na vice-liderança da Série B da Liga 3 ao vencer o Real por 2-1. A partida abriu com um golaço de Mateus e teve uma ponta final eletrizante. Aos 86 minutos, Tiago Morgado fez o empate com um remate indefensável. Na resposta, Vilmar recolocou o conjunto de Torres Vedras na frente do marcador, fechando o resultado.

Em Tábua, o Alverca venceu o Oliveira do Hospital, também por 2-1. Com um arranque autoritário, a equipa orientada por Argel Fuchs já vencia por dois golos ao minuto 20, marcaram Klismahn e Jonata.

Na resposta, o Oliveira do Hospital, último classificado da Série B da Liga 3, reduziu para a margem mínima, pelo defesa central Bonilla, mas foi incapaz de evitar o desaire caseiro.