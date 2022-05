Alverca e U. Leiria empatam na primeira mão do play-off de subida

JN Hoje às 18:58 Facebook

Jonata Bastos aproveitou um erro de Benny para dar vantagem ao Alverca, que seria anulada por um grande golo de Babanco, de livre direto. As duas equipas voltam a encontrar-se a 15 de maio, em Leiria.

Os ribatejanos assumiram as despesas do jogo desde o apito inicial, perante uma equipa leiriense mais comedida, à espreita do erro do adversário.

Porém, quem acabou por errar foi Benny, defesa central da U. Leiria, que, aos 26 minutos, entregou a bola a Jonata Bastos, com o avançado brasileiro a não perdoar na cara de Fábio Ferreira.

A resposta leiriense surgiu na etapa complementar, na forma de um golaço, apontado por Babanco, na execução perfeita de um livre frontal.

O golo surgiu ao minuto 73 de uma segunda parte algo quezilenta, em que se jogou mais com o coração do que propriamente com a cabeça.

De um lance de insistência no interior da área leiriense, aos 88 minutos, surgiu a melhor ocasião para desfazer o empate, com Emerson Carioca a rematar ao poste.

A segunda mão do primeiro de dois play-off de promoção joga-se no próximo dia 15 de maio, em Leiria (17:00). O vencedor tem encontro marcado com o 16.º classificado da Liga 2 por uma vaga no segundo escalão do futebol nacional, na próxima temporada.