Alverca vence play-off e discute vaga na Liga 2 com o Sp. Covilhã

JN Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Ribatejanos triunfaram em Leiria por 2-1 e encontram os serranos na eliminatória que definirá a última vaga ainda em aberto na próxima edição da Liga 2.

Movidas pela ambição de poderem chegar à Liga 2 já na próxima época, as duas equipas protagonizaram uma primeira parte de cortar a respiração, para gáudio dos mais de 15 mil adeptos presentes nas bancadas, um novo recorde da Liga 3.

Começaram melhor os ribatejanos, que aos 17 minutos já venciam por dois golos, apontados por Gustavo Klismahn, de penálti, e Ricardo Rodrigues, com um remate cruzado indefensável.

Mesmo sem poder contar com o seu principal goleador, Gonçalo Gregório, a U. Leiria não baixou os braços e reduziu a desvantagem no marcador por Kikas, já depois de Ragner Paula, Jair e Kuka terem testado os reflexos do guardião José Costa. Perto do intervalo, Jair falhou o empate por escassos centímetros.

A segunda parte abriu com uma ocasião soberana desperdiçada por Jonata Bastos, que veria um golo ser-lhe anulado aos 70 minutos, por fora de jogo de Jefferson Nem. Pelo meio, os leirienses Diego Galo e Kikas tiveram o empate nos pés, mas perderam os duelos com o guarda-redes adversário.

Após o empate registado no jogo da primeira mão (1-1), o triunfo em Leiria permite ao Alverca marcar presença no derradeiro play-off de acesso à Liga 2. Pela frente terá o Sporting da Covilhã, que terminou o segundo escalão do futebol nacional na antepenúltima posição.