Alvo do Benfica sonha jogar na Liga espanhola

Milos Kerkez, lateral esquerdo do AZ Alkmaar que está referenciado pelo Benfica para render Grimaldo no plantel caso o espanhol não renove, revelou ao jornal "Marca" ser fã do futebol espanhol. "Imagino-me a jogar lá um dia", confessou.

Aos 19 anos, Milos Kerkez é um dos jogadores do momento no futebol europeu. O lateral esquerdo do AZ Alkmaar vem realizando uma época de grande nível, com cinco golos e oito assistências em 48 partidas, e já entrou no radar de clubes de maior dimensão.

O Benfica já se terá posicionado para amarrar o internacional húngaro, numa altura em que ainda não é certa a continuidade de Alejandro Grimaldo, em fim de contrato, na próxima época.

A rádio espanhola "Cadena SER" noticiou que as águias estão mesmo na linha da frente para contratar o lateral canhoto, colocando o Atlético de Madrid, o Leeds e o Wolverhampton igualmente na lista de interessados.

Em vésperas do arranque das meias-finais da Liga Conferência, em que o AZ defronta o West Ham, o jornal "Marca" publicou uma entrevista com Kerkez, em que o defesa confessou a admiração pela Liga espanhola.

"Adoro o futebol espanhol e vejo muito a La Liga. Lembro-me especialmente de alguns clássicos 'loucos'... Posso imaginar-me a jogar lá, um dia, mas não me deixo distrair. Há ainda muito para jogar com o AZ", disse o jogador.

Numa conversa em que tocou nos momentos mais importantes da sua ainda curta carreira, Kerkez definiu-se como um lateral ofensivo, que gosta de "apoiar o ataque" sem descurar as responsabilidades defensivas.