Alvo dos leões, Paulinho adianta não ter discutido renovação com o Bayer Leverkusen

Apontado ao Sporting, extremo tem mais um ano de contrato com o clube germânico e admitiu, à imprensa brasileira, que "em princípio não há renovação".

À "SporTV" brasileira, Paulinho referiu que ainda não discutiu uma possível prorrogação do seu vínculo com os responsáveis do clube alemão, situação que pode acelerar a sua saída do Bayer Leverkusen, aonde chegou há quatro anos.

"Em princípio não há renovação, mas temos de analisar as questões mais burocráticas. Estou aberto ao que for melhor para mim. Tenho muito para evoluir", disse o jovem, de 21 anos, que vê "no futebol brasileiro e no futebol europeu mercados muito bons".

Há muito na órbita do Sporting, o interesse em Paulinho intensificou-se após a confirmação da saída de Pablo Sarabia, que vai regressar ao PSG, na próxima temporada. Rúben Amorim procura uma alternativa ao espanhol, com internacional jovem brasileiro a encaixar no perfil definido pelo técnico.

Na mesma entrevista, o jogador do Bayer Leverkusen focou as ligas espanhola, italiana e inglesa, "competições muito boas", mas uma eventual mudança para Alvalade tem na participação na próxima edição da Liga dos Campeões um trunfo que joga a favor dos leões.

Paulinho, que despontou no Vasco da Gama, soma, igualmente, pretendentes no Brasil, com o Palmeiras, de Abel Ferreira, à cabeça. Na última temporada, o brasileiro marcou quatro golos nos 31 jogos em que participou pelo ​​​​​​​Bayer Leverkusen.