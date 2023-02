Amado da Silva denuncia: "Jamor está sem água há três dias"

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) rejeitou, esta quarta-feira, responsabilidades no estado do relvado do Estádio Nacional e revelou que o encontro da Taça de Portugal de futebol entre Casa Pia e Nacional seria sempre noutro local.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Amado da Silva frisou ainda que já tinha sido informado dessa alteração "pelo próprio presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude [Vítor Pataco]", antes mesmo do jogo da seleção portuguesa de râguebi.

"O problema é que o relvado não tem qualquer enraizamento desde um concerto que ali fizeram no verão e que estragou o relvado todo. Trata-se de um problema estrutural e é lamentável que se queira responsabilizar o râguebi por uma situação sobre a qual não temos responsabilidade nenhuma", criticou o líder da FPR.

A seleção portuguesa de râguebi venceu naquele relvado a Bélgica, por 54-17, no sábado, um dia antes de o Casa Pia anunciar a mudança do encontro dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol para o Estádio do Bonfim, em Setúbal.

"Sábado, dia 4 de fevereiro, realizou-se um jogo de râguebi entre Portugal e Bélgica, no Estádio Nacional do Jamor. Não garantindo o bom estado do relvado após este jogo, solicitámos à Federação Portuguesa de Futebol [FPF] a alteração de estádio para a realização do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal entre o Casa Pia AC e o Nacional", explicaram os 'gansos', da Liga de futebol, numa nota enviada às redações.

Por isso, Amado da Silva frisou que "não foi o râguebi que estragou o relvado" de "um estádio que é nacional e para ser usado pelas seleções", mas que "ficaria sempre naquele estado, mesmo que fosse um jogo de futebol, porque o problema é a falta de enraizamento" da relva.

Por outro lado, lamentou que o Centro de Alto Rendimento de Râguebi e outras valências do Complexo Desportivo do Jamor estejam "sem água há três dias, devido a uma rotura numa conduta" nas proximidades que "está a ser reparada pela EPAL".

"Os trabalhos de preparação da seleção sénior para o jogo com a Polónia têm decorrido dentro do planeado, embora os jogadores tenham de ir tomar banho ao hotel. Todas as restantes atividades de outros escalões estão canceladas enquanto não tivermos água", lamentou Amado da Silva.

Entretanto, a EPAL informou, através de comunicado, que "já estão a decorrer os trabalhos de reparação da conduta localizada no Complexo Desportivo do Jamor, na sequência de uma rotura" e que "o abastecimento de água encontra-se já restabelecido".

A seleção portuguesa de râguebi iniciou o Europe Championship 2023 com uma vitória por 54-17 sobre a Bélgica, na primeira jornada do Grupo B, que lidera, em igualdade com a Roménia (cinco pontos), que também bateu a Polónia, por 67-27, em Bucareste.

No futebol, o Casa Pia ocupa a quinta posição da I Liga, com 30 pontos, e o Nacional é 15.º classificado na II Liga, com 20, defrontando-se na prova rainha, com o vencedor a ter duelo marcado com Sporting de Braga ou Benfica nas meias-finais, a duas mãos.