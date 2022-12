Amallah brilhou no Mundial mas acabou relegado à equipa B do Standard Liège

JN Hoje às 15:27 Facebook

Em fim de contrato, e sem intenção de o renovar, Selim Amallah, que se exibiu a um bom nível no Mundial ao serviço de Marrocos, foi afastado da equipa principal do Standard Liège.

Selim Amallah foi uma das figuras na histórica campanha de Marrocos até às meias-finais do Campeonato do Mundo, no Catar, mas acabou relegado à equipa B do Standard Liége.

A razão prende-se com a rejeição do médio, de 25 anos, em renovar o vínculo que o liga ao clube belga até ao final da temporada.

"Mandámos o Selim Amallah e três outros jogadores para a equipa B. Não vamos fazer o trabalho sujo para as outras equipas. Não vamos contribuir para aumentar o valor de mercado de jogadores que, depois, vão sair de graça", explicou o CEO do Standard Liège, Pierre Locht, ao jornal "Het Laatste Niews".

Antes do Mundial, Amallah participou em nove jogos pelo Standard Liège, tendo apontado quatro golos. No Catar, foi utilizado em todos os encontros disputados pela seleção de Marrocos.