Amarante assina protocolo e integra "ABC da Bola"

O concelho de Amarante aderiu esta terça-feira ao programa "ABC da Bola", promovido pela Associação de Futebol do Porto (AFP), que tem por objetivo integrar no currículo escolar a prática do futebol e do futsal, através das Atividades Extra Curriculares.

A Escola Básica n.º 2 de Amarante foi o palco da assinatura do protocolo entre a Associação de Futebol do Porto e o Agrupamento de Escolas Teixeira de Pascoaes, numa cerimónia que contou com a presença de José Manuel Neves, presidente da AFP e líder da comitiva que viajou do Porto, Adriano Santos, vereador do desporto da Câmara Municipal de Amarante, e Dina Sanches, diretora do agrupamento.

No 14.º capítulo desta iniciativa pioneira em Portugal da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves sublinhou que "este é um programa que pretende trazer aos futuros adultos o primeiro contacto com o futebol e com a bola. Portugal tem uma população que se debate com a obesidade e está na cauda europeia da prática desportiva. Estamos aqui para alterar esta realidade. Não queremos forçar a implementação do futebol ou do futsal. Queremos que brinquem, que interajam e que pratiquem desporto. Depois, lembro que 52 % da nossa população é feminina e apenas 7 % dos praticantes são mulheres. A vertente feminina na AF Porto subiu 20 % do total de atletas. E é este o caminho que queremos traçar".

Uma vez mais, Helton, antigo guarda-redes do F. C. Porto, marcou presença em Amarante, na qualidade de embaixador desta iniciativa da AFP, distribuindo autógrafos e prestando-se a selfies com as crianças presentes, apontando, pelo meio, à importância da prática desportiva.