Amaro Antunes e António Carvalho na ABTF Betão-Feirense em 2023

Amaro Antunes, tricampeão da Volta a Portugal e o único ciclista "resistente" da W52-F. C. Porto após as suspensões da temporada passada no âmbito da operação "Prova Limpa", e António Carvalho da Glassdrive-Q8-Anicolor vão reforçar a equipa da ABTF Betão-Feirense, informou esta segunda-feira a equipa em comunicado.

No dia em que foi tornado público que a W52-F. C. Porto renunciou à intenção de se inscrever como equipa profissional para a próxima temporada, a equipa de Santa Maria da Feira anunciou Amaro Antunes como "reforço de peso" para a temporada de 2023.

De acordo com a ABTF Betão-Feirense, Amaro Antunes integrará a equipa "para aportar experiência e qualidade ao plantel, que irá para a estrada na próxima época com ambição redobrada".

Durante a tarde desta segunda-feira, quando contactado pela Agência Lusa após a notícia da renúncia da W52-F. C. Porto, o corredor algarvio de 31 anos informou que iria "aguardar" para decidir o futuro, mas a ABTF Betão-Feirense tornou o futuro de Amaro Antunes público esta segunda-feira à noite.

Ao tricampeão da Volta a Portugal vai juntar-se ainda outro ciclista bem conhecido do pelotão nacional. António Carvalho deixa a Glassdrive-Q8-Anicolor, a equipa mais vitoriosa de 2022, para juntar-se ao projeto liderado por Joaquim Andrade.

Sobrinho de Fernando Carvalho, vencedor da Volta a Portugal em 1990 e de duas edições do Grande Prémio JN (1986 e 1989), António Carvalho, que também conta com dois troféus do Grande Prémio JN (2015 e 2018), vai juntar-se à "equipa da terra" para tentar alcançar novos objetivos profissionais.

"É uma equipa da minha terra e na qual vi o meu tio Fernando Carvalho vencer a Volta a Portugal, que é um dos meus objetivos profissionais. É sinónimo de orgulho seguir os passos do meu tio, que tanto deu ao ciclismo", pode ler-se no comunicado divulgado pela equipa.

As contratações de Amaro Antunes e de António Carvalho, tidos como "dois dos melhores ciclistas do pelotão nacional" pela ABTF Betão-Feirense, provam a forte aposta da equipa de Santa Maria da Feira para temporada de 2023.