Amaro Antunes vence Volta a Portugal

O português Amaro Antunes, da W52/F. C. Porto, é o vencedor da Volta a Portugal em bicicleta, ao concluir a oitava e última etapa, o contrarrelógio em Lisboa, em sétimo lugar, a 30.40 segundos do mais rápido, o companheiro de equipa o espanhol Gustavo Veloso.

Amaro Antunes partiu para a derradeira etapa com uma vantagem de 13 segundos para o segundo classificado, o também português Frederico Figueiredo (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel), e de 1.13 minutos para Gustavo Veloso.

O corredor espanhol foi o melhor do contrarrelógio individual, com o tempo de 21.34.82 minutos, gastando menos 31 segundos do que vencedor da Volta a Portugal para percorrer os 17,7 quilómetros da etapa.

No segundo lugar da tirada ficou António Carvalho (Efapel), oito segundos mais lento, e em terceiro o francês Anthony Delaplace (Team Arkéa), a 17 segundos, o mesmo tempo de Joni Brandão (Efapel). Daniel Mestre (W52/F. C. Porto) foi quinto, a 26 segundos, e o espanhol Alexandro Marque, sexto (27 segundos).

O vencedor da Volta em 2019, João Rodrigues, foi o oitavo classificado do contrarrelógio, com o mesmo tempo do companheiro de equipa Amaro Antunes, a quem passa agora o ceptro. Rafael Reis (Feirense) também ficou a 31 segundos e Samuel Caldeira (W52/F. C. Porto), a 32 segundos, fechou o top10 do dia.

Na geral individual, Amaro Antunes terminou a Volta a Portugal com uma vantagem de 42 segundos sobre Gustavo Veloso, com Frederico Figueiredo a encerrar o pódio a 52 segundos do vencedor. João Rodrigues concluiu a edição deste ano na sétima posição, a 2 minutos do colega de equipa.

Com mais esta vitória, Amaro Antunes torna-se o quarto ciclista da W52/F. C. Porto a inscrever o nome na lista de vencedores nos últimos cinco anos, depois das conquista de João Rodrigues (2019), Raúl Alarcón (2017 e 2018) e Rui Vinhas (2016).

Por equipas, e pelo quinto ano consecutivo, a W52/F. C. Porto voltou a bater toda a concorrência. Rádio Popular e Efapel ocupam os restantes lugares do pódio.