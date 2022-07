AMB Volleyball Cup arranca cheio de energia

João Filipe Brandão Ontem às 23:45 Facebook

O torneio de voleibol, organizado pela Academia Maia-Brenha, arrancou, esta quinta-feira, num festival de boa disposição. Jovens encheram a Nave Desportiva de Espinho para celebrarem o desporto

Entre os atletas destaca-se ainda a presença de figuras como o presidente da câmara de Espinho, Miguel Reis, ou ex-atletas olímpicos, Rosa Mota e Marco Fortes, que mesmo tendo passado carreiras fora da modalidade, se sentiram motivados a juntar a esta "celebração do desporto que tanta alegria e motivação traz aos mais novos", disse o antigo lançador do peso.

Já a maratonista destacou o crescimento do evento que "quando começou não tinha metade dos participantes" e aproveitou para congratular os organizadores, Miguel Maia e João Brenha, por uma "iniciativa que atrai gente ao voleibol nacional".

Este ano o evento apresentou, mais uma vez, números de crescimento com 4200 participantes (cerca de mais 500 do que a edição anterior) e, consequentemente, um maior número de equipas em prova, com 370, algumas delas oriundas de Espanha.

O término do torneio está previsto para dia 12 com as finais de todos os escalões a serem jogadas em simultâneo na Nave Polivalente de Espinho. Pelo meio há ainda um jogo que atrai todos os anos muita atenção a esta competição, nomeadamente o "All Star Game" marcado para o dia 10, domingo às 21:30, onde entre as estrelas estarão os dois organizadores do evento e ex-atletas olímpicos, a dupla Maia-Brenha.