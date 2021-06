Ambiente quente no balneário da França antes do começo do Euro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:38 Facebook

O clima no balneário da equipa francesa já esteve melhor. A estrela do PSG Kylian Mbappé não gostou dos comentários que Olivier Giroud teceu após o jogo contra a Bulgária e foi visto no treino menos extrovertido do que é habitual.

Após o encontro de preparação frente à Bulgária, Giroud falou aos jornalistas, referindo que "por vezes movimentas-te mas a bola não chega a ti. Podíamo-nos ter relacionado melhor [em campo]", um comentário que Mbappé interpretou que foi dirigido a ele, visto que formou dupla na frente de ataque com Giroud.

Segundo a RMC Sport, o avançado do PSG quis participar na conferência de imprensa de quinta-feira para dar a sua perspetiva em relação ao assunto, mas o selecionador Didier Deschamps recusou.

A mesma fonte informa que Giroud falou com Mbappé para explicar que o comentário não foi exclusivamente dirigido a ele, mas também a outros colegas como Pavard ou Kanté, para que o jovem não se sentisse atacado. O ambiente manteve-se igualmente tenso, com Mbappé a ter uma postura mais fechada nos treinos da seleção.

A França defronta a Alemanha na próximo terça-feira.