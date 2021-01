Ameaças por telemóvel obrigam António Salvador a mudar de número

JN Hoje às 15:54 Facebook

A final da Taça da Liga prolongou-se muito para lá do apito final de Tiago Martins. Pelo menos para o presidente do S. C. Braga, António Salvador. Segundo apurou o JN, o líder dos guerreiros do Minho foi alvo de inúmeras ameaças por telemóvel e viu-se mesmo obrigado a mudar de número.

Depois do escaldante, Sporting-S. C. Braga cuja vitória sorriu aos leões, António Salvador recebeu diversos telefonemas anónimos com insultos à mistura e até foi adicionado a grupos de WhatsApp onde também viu a família ser ameaçada.

A situação ficou de tal forma insustentável que o presidente do S. C. Braga assumiu os prejuízos pessoais e profissionais e entendeu mudar de número para terminar com o abuso de que foi alvo durante todo o dia de domingo.

Além disso, António Salvador identificou os números dos quais sofreu ameaças e injúrias e apresentou queixa na polícia.