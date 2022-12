América do Sul luta contra o domínio europeu no Mundial

António M. Soares Hoje às 14:18 Facebook

Há 20 anos, o Brasil foi a última seleção sul-americana a ganhar o título. As diferenças entre os dois continentes.

A final do Mundial de amanhã, que opõe a Argentina à França, será a terceira neste século entre seleções sul-americanas e europeias. Há 20 anos, quando o Brasil derrotou a Alemanha (2-0), com golos de Ronaldo, mais nenhum representante da América do Sul conquistou o Campeonato do Mundo, mesmo que a Argentina tenha tentado inverter o rumo caiu aos pés da seleção alemã (1-0) em 2014.

Vários fatores podem ajudar a explicar as razões que têm levado a este hiato e José Peseiro, selecionador da Nigéria, aponta a evolução do futebol. "Na Europa deixamos de ter só a Alemanha e a Itália com potencial para chegar a uma final e vencer. Nas últimas décadas surgiram Espanha, bicampeã da Europa e campeã do Mundo, e a França bicampeã do Mundo e campeã da Europa. Ou seja, abriu-se mais o leque de seleções com potencial para ganhar um Mundial, às quais ainda podemos juntar Países Baixos, Croácia e Portugal", explicou, ao JN, o treinador. "Na América do Sul, só Argentina e Brasil estão ao mesmo nível, mais nenhuma seleção se lhes juntou", apontou ainda.