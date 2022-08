Americano Scott Mcgill​​​​​​​ vence ao sprint em Elvas

Corredor da equipa Wildlife Generation estreou-se a vencer em Portugal, com uma arrancada nos últimos metros da longa etapa, de 193,5 quilómetros, que ligou Vila Franca de Xira e Elvas.

Decisões ao sprint na primeira etapa em linha da Volta a Portugal, com o corredor norte-americano Scott Mcgill, de 23 anos, a impor-se com uma arrancada demolidora nos últimos metros da tirada e a conquistar a sua vitória inaugural da carreira.

O inglês Oliver Rees (Trinity Racing) e o uruguaio Maurício Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor) completaram o restante pódio do dia.

A liderança da prova ficou com Rafael Reis, também da Glassdrive/Q8/Anicolor, que apesar de ter chegado alguns segundos depois dos homens que discutiram o sprint, foi creditado com o mesmo tempo do vencedor, por ter sido atrasado por uma queda coletiva, a dois quilómetros da meta.

O camisola amarela mantém os 9 segundos de vantagem para o companheiro de equipa Mauricio Moreira e para o inglês Oliver Rees (Trinity Racing). Este sábado o pelotão faz uma viagem de 181.5 quilómetros entre a cidade espanhola de Badajoz e Castelo Branco.